UGG X MEN’S NEW YORK FASHION WEEK – Dette er UGG Bailey Button til salgs

Alle, fra kunstnere til stylister og modeller, fant skoene sine under herreklær på New York Fashion Week. Håndmalt denim og høy sokker, som lyse farger kombinert med nøytrale sko, var noe fra våre klassiske kastanjer Neumels til kremfarget hår Cali sneakers. Vennligst rul ned for litt inspirasjon på gaten.

Gianni Lee er Jack av alle transaksjoner av visuell kunstner, DJ, musikkprodusent, motedesigner. Hans stil ser alltid ut. NYFW var helt forskjellig fra den håndmalte denimjakken og den nyeste Cali Sneaker High Spill Seam. Den har en vakker linje og detaljer om kuhår.

Modellen Abdulaye Niang, kjent for å spre sin egen merkevarestadgata, viste ut våre signatur Neumel støvler under New York Fashion Week. Han la til sitt eget talent ved å kombinere lyse Terry Cross shorts, grafiske trykk og fargede sokker. I tillegg forlot han dem uformelt og løsnet på farten.

I mellomtiden fremmer Marcus Paul kaukasisk om sommeren til et helt nytt nivå. Han er kjent for sin perfekte smak og gaten er ofte omtalt på WWD, Vogue, GQ. Så vi tror på hvordan han fullt ut stiler

. I New York, fargekodte vi vår Cali Sneaker High Spill Seam med denim jeans som kuttet hvit, og ga en kant med en jakke som malte maling.

Stilist Taylor Okata er kjent for sin unike stil og klassiske crossbody-morsomme pakke fra Paris til New York. På bare ett år er korset Funny, ting, og du vil kaste deg når du slår i 2000. Under NYFW, Taylor dukket opp på showet i Tasmanian tøfler som synes å ha på seg utendørs så vel som innendørs, og legger til både stil og fred under den lange dagen i New York.

