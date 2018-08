tania parka damska parajumpers

W ciągu ostatniego dziesięciolecia walczymy o przewagę rynkową trzech głównych marek odzieży zimowej marki Echelon. Większość ludzi zna już takie marki jak Canadian Goose, Moncler, sprzedaż kurtek parajumpers Jumple. Znałem je wszystkie przez co najmniej 20 lat, przez co najmniej 10 lat dla Goose i Moncler.

Około 7 lat temu, sądzę, że próbowałem kupić wysokiej jakości kurtkę. Moncler nadal miał sklep na Sloane Street. Gęś Kanady została wynaleziona w Harrodsie i Harvey Knicks. W północnej części Wielkiej Brytanii okazjonalnie kilku akcjonariuszy nie ma wielkiego wyboru i nigdy nie ma odpowiedniej wielkości.

Wyjechałem z Sloane Street i próbowałem wielu wybrzeży w sklepie Moncler. Mimo że próbowałem, rękawy wyglądały na bardzo cienkie, prawie nie było miejsca na nogi, a także dziwny promieniowy ruch ramienia, nawet jeśli był wciśnięty między pachy. Jest to podobny problem, który napotkałem w niektórych projektach kurtki Belstaff. Trudno podnieść ręce nad głowę – te kurtki wydają się być zerwane w sposób ograniczający ruch. W każdym razie zrobiłem moją regularną kontrolę 5F z Moncler (Fabric, Fit, Finish, Form, Function). Nie mogłem całkowicie złożyć palców, ale większość była restrykcyjnym posunięciem. I jeśli dobrze pamiętam, tkanina będzie zbyt zmarszczona.

Zestrzeliłem więc tajną trasę skrótów do domu towarowego Harrods (Basil Street) i zobaczyłem sekcję męską w kanadyjskiej gęsi. Nie było rozsądnego wyboru, dopasowanie i wykończenie wydaje się być naprawdę dobre. Są znacznie skromniejsze niż Moncler. Tkanina wygląda również na bardziej wytrzymałą, cała odzież wydawała się trwać dłużej i była wygodniejsza niż moncler, więc nie ma tu błędu ani w jakości, ani w 5F. Jednak nic tu nie było. Kiedy usuniesz odznakę z kanadyjskiej gęsiej sierści, w większości są one standardowe i bardzo przeciętne. Nie ma sprytnych szczegółów, a szczególnie inteligentnych funkcji technicznych. Wanilia. Kanadyjska gąska wydaje się być najbardziej popularna, szczególnie w konsultacjach hip-hopowych i miłosnych, ale zróżnicowanie projektu nie jest wystarczająco widoczne. O co chodzi z niektórymi odznakami?

Ustawienie Parajumpers na tych dwóch markach to niesamowita dbałość o jakość techniczną i szczegóły tego ubioru. Flagowy płaszcz ma zapięcie na zatrzask typu Snap. Zaczepy zatrzaskowe mają dwie wersje. Oba naprawdę działają naprawdę. Następnie znajdują się ukryte kieszenie, otwory wentylacyjne z zamkiem błyskawicznym, podwójne zatrzaski zatrzaskowe itp., Które ułatwiają otwieranie i zamykanie tych zatrzasków. Struktura odzieży ma zwykle lepiej tania parka damska parajumpers kieszenie niż bardziej typowe kieszenie. Parajumpers zdecydowanie mają swój wygląd bez odznak. Chociaż czuję, że kanadyjska gęś i Moncler są trochę ogólne.